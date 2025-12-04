Soccorso sanitario per persone non udenti Iniziativa alla Misericordia di San Giovanni

Arezzo, 04 dicembre 2025 – Si è svolta nei giorni scorsi la prima edizione dell’incontro formativo dedicato all’approccio al soccorso sanitario per le persone non udenti, promosso dalla Misericordia di San Giovanni Valdarno e Sezione Cavriglia in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi (ENS), Sezione di Arezzo. Un appuntamento che segna l’avvio di un percorso di sensibilizzazione e aggiornamento rivolto ai volontari impegnati nelle attività di emergenza. L’iniziativa ha offerto un approfondimento concreto su un tema spesso sottovalutato: l’importanza di rimodulare le modalità di intervento e comunicazione quando si presta soccorso a persone con disabilità uditiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Soccorso sanitario per persone non udenti. Iniziativa alla Misericordia di San Giovanni

