Snowboard | l’Italia al maschile vuole recitare il ruolo di protagonista nel parallelo in attesa di Fischnaller

Oasport.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Purtroppo la stagione non è ancora iniziata ed è subito arrivata una brutta notizia, la peggiore: l’infortunio di Roland Fischnaller. Doveva essere l’annata del  capitano, quella che lo avrebbe portato alle Olimpiadi di casa di Milano-Cortina, probabilmente le ultime di una carriera magnifica. L’appuntamento a Cinque Cerchi è a rischio per il campione del mondo in carica, che però continua a sognare e non vuole arrendersi. In ogni caso la Nazionale italiana di snowboard parallelo vuole recitare il ruolo di protagonista nella Coppa del Mondo che scatterà nel weekend in Cina con due PGS a Mylin. La stella è sicuramente il detentore della sfera di cristallo  generale (che comprende sia PGS che PSL), Maurizio Bormolini, fenomenale nella passata stagione, con tre vittorie ed un’infinità di piazzamenti di lusso. 🔗 Leggi su Oasport.it

snowboard l8217italia al maschile vuole recitare il ruolo di protagonista nel parallelo in attesa di fischnaller

© Oasport.it - Snowboard: l’Italia al maschile vuole recitare il ruolo di protagonista nel parallelo in attesa di Fischnaller

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Snowboard L8217italia Maschile Vuole