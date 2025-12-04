smascherato falso broker spariti i soldi dei clienti

Smascherato dalle Fiamme gialle un falso consulente finanziario che, promuovendosi sui social, ha raggirato numerosi clienti promettendo loro interessi vertiginosi tramite una società con sede a Dubai: addirittura il 20% mensile. Ovviamente gli interessi da capogiro non li ha mai pagati e i soldi investiti, decine di migliaia di euro, sono spariti. L’indagine si inserisce nell’incessante l’attività svolta dai reparti del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Lucca a contrasto dei falsi mediatori e broker finanziari. A seguito di un’articolata attività investigativa i finanzieri del Gruppo di Lucca hanno infatti denunciato un 35enne residente nel Nord Italia che, qualificandosi come consulente finanziario online, avrebbe messo in atto un articolato sistema di truffe a danno di numerosi investitori (anche in altre città) allettandoli con rendimenti elevati e garantiti su fondi di investimento inesistenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

