Slittino | l’Italia vuole crescere in vista delle Olimpiadi di casa Fischnaller e Voetter Oberhofer i leader azzurri

Settimana scorsa si sono svolti sulla pista Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo i test ufficiali per quanto riguarda lo slittino su pista artificiale in vista della Coppa del Mondo. Il massimo circuito internazionale scatterà questo weekend in Germania, da Winterberg, con il Bel Paese che cerca di migliorare il bottino di podi conquistati l'anno scorso. Le punte del gruppo sono sicuramente Dominik Fischnaller ed il duo formato da Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Il bronzo olimpico in carica vuole ripetere il podio davanti al pubblico di casa e magari provare a migliorarlo, il doppio femminile invece dopo le due Coppe vinte tra 2023 e 2024 puntano in alto.

