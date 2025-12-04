Skifidol Brainrot l’alleanza con Panini che punta a conquistare l’Europa
Il vortice creativo di Skifidol Italian Brainrot™ esce dai confini italiani e si prepara a investire l’Europa, trascinando con sé generazioni intere appassionate di contenuti pop e carte collezionabili. Una crescita rapidissima che trova in Panini il compagno di viaggio decisivo per trasformare un fenomeno digitale in esperienza concreta. Un fenomeno che parla ai più . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
PRONTI PER GLI SKIFIDOL ITALIAN BRAINROT DAYS? Tung Tung Tung... Sahur? Capuchino Assassino? Boomerauro Rex? Matteo? ? Il 6 e il 7 dicembre a Porta di Roma potrai incontrare i tuoi personaggi preferiti, presso la Foo - facebook.com Vai su Facebook
Skifidol Italian Brainrot: la rivista ufficiale è in edicola - In edicola la rivista ufficiale Skifidol Italian Brainrot: poster, giochi, card esclusiva e album Panini per collezionare il fenomeno social del momento Panini Magazines (Panini Comics) presenta ... Lo riporta lopinionista.it
Skifidol Italian Brainrot, anteprima italiana a Magicland - Dal 13 settembre e per tutti i weekend del mese, MagicLand diventerà il palcoscenico dell'anteprima assoluta italiana di Skifidol Italian Brainrot, il fenomeno virale che ha conquistato milioni di ... Scrive tuttosport.com
DA BROADWAY A MAGICLAND: PUBBLICO IN VISIBILIO PER SKIFIDOL ITALIAN BRAINROT. - Dai social networks alla realtà: dopo aver registrato il tutto esaurito per il musical a Broadway, i personaggi “nonsense” che stanno facendo impazzire i ragazzi di tutto il mondo arrivano per la ... Secondo politicamentecorretto.com
Le mascotte ufficiali di Skifidol Italian Brainrot invadono MagicLand - (askanews) – Dal 13 settembre e per tutti i weekend del mese, a MagicLand, parco divertimenti a Valmontone, alle porte di Roma, anteprima assoluta italiana di Skifidol Italian Brainrot, ... Secondo askanews.it
Al Parco divertimenti Magicland di Valmontone arrivano gli Skifidol Brainrot in anteprima assoluta italiana - Dal 13 settembre e per tutti i weekend del mese, MagicLand diventerà il palcoscenico di un evento senza precedenti: l’anteprima assoluta italiana di Skifidol Italian Brainrot, il fenomeno virale che ... Riporta castellinotizie.it
SKIFIDOL ITALIAN BRAINROT SBARCA A MAGICLAND: ANTEPRIMA ASSOLUTA IN ITALIA DEI PERSONAGGI DAL VIVO - Un evento senza precedenti è pronto a travolgere MagicLand: dal 13 settembre e per tutti i weekend del mese, il parco divertimenti più grande del Centro- Come scrive politicamentecorretto.com