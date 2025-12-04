Sistema elettrico in crisi Blackout totale 3,5 milioni di persone senza luce Cosa succede

Il buio non è arrivato in punta di piedi. È stato un collasso improvviso e totale, un silenzio innaturale calato su milioni di vite. Alle prime luci dell’alba, proprio mentre la città cominciava il suo lento risveglio, un ruggito lontano, quasi un sospiro metallico, ha preceduto il nulla. I lampioni stradali sono morti all’unisono, le ventole si sono bloccate a metà giro e i rumori familiari dei frigoriferi si sono spenti. Nelle case, la gente si è svegliata non per il suono della sveglia, ma per l’ assenza di suono, un vuoto che ha subito generato un’ inquietudine palpabile. Circa 3,5 milioni di residenti si sono trovati immersi in questa oscurità inattesa, costretti ad affrontare l’inizio di una giornata lavorativa senza l’elemento più essenziale della vita moderna: l’energia elettrica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

