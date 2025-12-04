Sisma al posto del Superbonus arriverà un contributo diretto Castelli cauto | Aspettiamo la fine della partita

ASCOLI Via il Superbonus, in arrivo un contributo diretto di pari importo da chiedere direttamente alla struttura commissariale guidata da Guido Castelli. Sarebbe questa la clamorosa novità. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Sisma, al posto del Superbonus arriverà un contributo diretto. Castelli cauto: «Aspettiamo la fine della partita»

