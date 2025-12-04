Sir Perugia Grottazzolina liquidata in tre set
GROTTAZZOLINA 0 3 (23-25, 21-25, 21-25) GROTTAZZOLINA: Magalini 16, Fedrizzi 11, Golzadeh 12, Petkov 6, Pellacani 1, Falaschi, Marchisio (L1), Stankovic 1, Tatarov, Marchiani. N.E. – Koprivica, Cubito, Vecchi, Petkovic (L2). All. Massimiliano Ortenzi.: Ben Tara 12, Loser 10, Semeniuk 7, Plotnytskyi 7, Crosato 5, Giannelli 4, Gaggini (L1), Dzavoronok 5. N.E. – Solé, Cvanciger, Argilagos, Colaci (L2). All. Angelo Lorenzetti. Arbitri: Andrea Pozzato (BZ) ed Anthony Giglio (TN). YUASA (b.s. 17, v. 4, muri 4, errori 9). SCAI (b.s. 12, v. 7, muri 5, errori 8). Nessun problema nel turno infrasettimanale di superlega maschile per la Sir Susa Scai Perugia che, ancora priva di Russo ed Ishikawa, incamera tre punti in trasferta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Volley Superlega, la Yuasa Battery Grottazzolina ci prova ma Perugia ne ha di più. Giannelli MVP picenotime.it/it/pagine/59F8… @mg_yuasabattery Vai su X
? I Block Devils tornano a casa con altri tre punti importanti! Il racconto della partita qui https://www.sirsafetyperugia.it/new/sir-susa-scai-perugia-si-impone-3-0-su-grottazzolina-e-consolida-la-vetta #BlockDevils - facebook.com Vai su Facebook
La Sir non fa sconti a Grottazzolina, altro successo in 3 set - Missione compiuta per la Sir Susa Scai Perugia: vittoria in 3 set sul fanalino di coda Grottazzolina, comunque encomiabile, terza vittoria di fila e primato mantenuto, seppure con due partite giocate ... Si legge su corrieredellumbria.it
Superlega, la Sir vince 3-0 a Grottazzolina e prosegue la marcia in vetta - Partita che ricalca in buona parte quella di domenica scorsa, ma alla fine il divario è evidente. Riporta perugiatoday.it
La Sir Susa Scai non si ferma più: Grottazzolina lotta ma cede in 3 set - di Carlo Forciniti Un successo di carattere più che di qualità. Riporta umbria24.it
La SIR vince contro Grottazzolina - Al Pala Savelli di Porto San Giorgio è arrivata la terza vittoria consecutiva della SIR. Scrive rainews.it
La Sir Susa Scai sfida Grottazzolina per il più classico dei testa-coda - Tra una delle candidate principali allo scudetto, la Sir Susa Scai, ed una squadra che dovrà lottare fino all’ultimo per salvarsi, la Yuasa Battery Gr ... Scrive umbria24.it
Superlega, Yuasa Battery Grottazzolina - Sir Susa Scai Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta - Altra grande occasione per i Block Devils per continuare la marcia in testa alla classifica. Come scrive today.it