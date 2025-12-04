Sinner-Alcaraz la sfida si anima tra gli allenatori | Cahill e Vagnozzi o Ferrero Lopez per il premio di miglior coach?
L’ATP ha svelato le nomination per il premio di allenatore dell’anno, selezionando cinque tecnici (o staff tecnici) tra i quali verrà individuato chi riceverà il prestigioso riconoscimento. Anche in questo caso si anima la caldissima sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: gli allenatori del numero 2 del ranking ATP e del numero 1 del mondo non potevano ovviamente mancare in questa lista e sono i grandi favoriti della vigilia. Da una parte Darren Cahill e Simone Vagnozzi, che hanno guidato il fuoriclasse altoatesino verso la conquista di due Slam (Australian Open e Wimbledon), delle ATP Finals e del Masters 1000 di Parigi, rialzando la testa dopo aver scontato una squalifica di tre mesi; dall’altra Juan Carlos Ferrero e Samuel Lopez, al box dello spagnolo, capace di imporsi al Roland Garros e agli US Open, battendo proprio l’azzurro in quegli atti conclusivi, e di chiudere l’annata agonistico al comando della graduatoria internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
