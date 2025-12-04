Sinistra compatta sui bimbi ma solo per indottrinarli

Laverita.info | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ddl Valditara passa alla Camera e l’opposizione, zitta sulla famiglia nel bosco, si scopre unita. Il leitmotiv: genitori non all’altezza. la sinistra si è unita - senza la minima grinza - contro il ddl Valditara, che segna una linea netta contro qualsiasi tipo di incursione nelle scuole di teorie gender. Un provvedimento che mette i genitori al centro non tanto di una scelta ma di un confronto che si apre inevitabilmente nelle famiglie. Un ddl che apre al dialogo, al confronto. 🔗 Leggi su Laverita.info

sinistra compatta sui bimbi ma solo per indottrinarli

© Laverita.info - Sinistra compatta sui bimbi ma solo per indottrinarli

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Sinistra Compatta Bimbi Indottrinarli