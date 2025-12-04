Sindacati in rivolta | I lavoratori dell’Unione non sono di serie B

Si infiamma lo stato di agitazione sindacale nei confronti dell’Unione comunale Pian del Bruscolo. A gettare benzina sul fuoco, secondo i rappresentanti delle sigle Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa Ral che esprimono il loro disappunto in un comunicato congiunto, l’annullamento arrivato a ridosso dell’appuntamento dell’incontro previsto con la Prefettura da parte del presidente dell’Unione, Palmiro Ucchielli. Un rinvio che ha avuto l’effetto della goccia che ha fatto traboccare un vaso che, sostengono i sindacati, era già colmo. "Non si può pensare di chiudere un contratto negli ultimi giorni dell’anno – protesta il segretario generale Uil Fpl di Pesaro e Urbino, Angelo Aucello -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sindacati in rivolta: "I lavoratori dell’Unione non sono di serie B"

