Signora quei gioielli sono stati rubati in Montenapoleone | me li dia devo portarli al giudice Nello zaino del truffatore 40mila euro di oro e preziosi

Milano, 4 dicembre 2025 – Ieri in tarda mattinata gli agenti della Polizia locale hanno arrestato un uomo per truffa aggravata. L’uomo, S.I. nato a Napoli nel 1980, già conosciuto dalla Polizia locale, si era fatto notare perché era uscito in modo circospetto dal portone di un condominio nel quartiere di Bruzzano. Gli agenti in pattuglia lo vedono mettersi precipitosamente al volante di un’auto e gettare uno zaino sul sedile di fianco. Decidono di controllarlo e quando, alla richiesta di presentare i documenti, lo vedono tremare e sudare, gli chiedono di aprire lo zaino dove trovano un ingente quantitativo di gioielli con un valore presunto di circa 40mila euro, di evidente provenienza illecita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Signora, quei gioielli sono stati rubati in Montenapoleone: me li dia, devo portarli al giudice...”. Nello zaino del truffatore 40mila euro di oro e preziosi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Addio a Ornella Vanoni, signora della musica italiana.. È uno di quei giorni che ti prende la malinconia che fino a sera non ti lascia più..... - facebook.com Vai su Facebook

Uno di quei CAROSELLI in cui rimane letteralmente senza parole. Questa donna, modella cosa non è, PERFETTA ? #Mellos #DayaneMello #portraitphotography #model instagram.com/p/DRb7xsbCD5S/… Vai su X

“Signora, quei gioielli sono stati rubati in Montenapoleone: me li dia, devo portarli al giudice...”. Nello zaino del truffatore 40mila euro di oro e preziosi - Quarantenne napoletano bloccato dalla Polizia locale dopo il colpo messo a segno a casa di una donna residente a Bruzzano. Si legge su ilgiorno.it

“Sono del pool antitruffe”, così il falso poliziotto ha rubato 40mila euro di gioielli a una donna - Aveva telefonato alla vittima dicendole di essere un poliziotto, di lavorare nel pool antitruffe del Tribunale di Milano. milanotoday.it scrive

"Signora sono il tenente, c'è stata una rapina": finto carabiniere si fa consegnare 30mila euro da un'anziana - La truffa ai danni di una donna residente a Reggio Calabria: un uomo, spacciatosi per un militare, ha approfittato dell'agitazione della vittima per ottenere gioielli e contanti. Segnala today.it

Roma, truffata dal finto idraulico: bottino da migliaia di euro. «Mi ha chiusa in bagno e ha rubato oro e gioielli» - Non sono semplici ladri, sono dei manipolatori addestrati per imbambolare le persone». Scrive ilmessaggero.it

Minorenne con una busta di gioielli da 15mila euro: la scoperta - Un minorenne, trovato in possesso di gioielli per il valore di 15mila euro è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia ferroviaria di Firenze per il concorso in truffa. Scrive napolitoday.it

Giuseppe Bidognetti, chi è il finto maresciallo che si fa consegnare i gioielli a Roma: ecco come truffava le vittime (anche vip) - Lo stratagemma è sempre quello: il falso maresciallo che raggiunge al telefono la vittima e la convince a consegnare denaro e gioielli a un complice per poi sparire nel nulla. ilmessaggero.it scrive