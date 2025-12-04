Un pasticcio che potrebbe portare alle dimissioni del segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth. Un rapporto dell’ispettore generale ad interim del Pentagono ha concluso che l’uso da parte del Segretario alla Difesa di un’app di messaggistica ( Signal ) per discutere di piano di attacco imminenti delle forze Usa nello Yemen all’inizio di quest’anno ha messo a rischio la sicurezza delle truppe americane. Lo rivelano due fonti informate sui risultati dell’indagine, citate dal New York Times. Il rapporto, la cui pubblicazione è prevista nelle prossime ore, ha esaminato la partecipazione di Hegseth a una chat di gruppo sull’app Signal con diversi alti funzionari dell’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Signalgate, l’ispettore del Pentagono accusa Hegseth: “Ha messo a rischio sicurezza soldati Usa”