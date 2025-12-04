Siena tre donne arrestate per la truffa del finto carabiniere | recuperati gioielli per 15mila euro

Siena, 4 dicembre 2025 – Un intervento rapido, scattato dopo una segnalazione al 112, ha permesso ai carabinieri di Siena di bloccare tre donne – originarie delle province di Napoli e Caserta – ritenute presunte responsabili di una truffa messa in atto con il metodo del cosiddetto “sedicente carabiniere”. Cosa è successo. La vicenda risale alla serata del 2 dicembre, quando i militari, ricevuta la telefonata di un uomo appena raggirato, sono arrivati alla sua abitazione sorprendendo una delle tre sospettate mentre usciva dall’edificio e si dirigeva verso un’autovettura in attesa. Dopo un breve pedinamento, il veicolo è stato fermato: all’interno, le tre donne sono state trovate in possesso di numerosi gioielli e monili in oro, per un valore stimato di circa 15 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Siena, tre donne arrestate per la truffa del “finto carabiniere”: recuperati gioielli per 15mila euro

