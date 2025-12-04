Sicurezza migliorata ma furti e vandalismi sopra la media

Il quadro generale della città evidenzia un livello di criminalità generalmente inferiore alla media provinciale, ma con specifiche criticità su alcuni reati e in determinate aree della città. Anche per questo motivo quanto emerso con l’ultimo questionario proposto dalle Consulte cittadine - segnalazioni sulla percezione di insicurezza e suggerimenti sulle iniziative da prendere - deve essere ascoltato. Nella sostanza è così che l’assessore al Benessere e Sicurezza sociale, Anna Pavan, ha risposto in Consiglio comunale alle interrogazioni che avevano come argomento proprio i risultati del questionario proposto dalle Consulte oltre a un aggiornamento sui dati relativi ai reati rilevati in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Sicurezza migliorata, ma furti e vandalismi sopra la media"

