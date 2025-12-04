Sicurezza in volo da ora in poi potremo monitorare i nostri bagagli | ecco come

È stato introdotto un nuovo metodo di gestione dei bagagli che consente ai passeggeri di monitorarli durante e dopo il viaggio, garantendo una maggiore sicurezza dei propri effetti personali. Si tratta del nuovo servizio di Smart Tagged Baggage offerto da Turkish Airlines in collaborazione con Samsung. Questo nuovo sistema, diventato operativo lo scorso lunedì, permette di tracciare i bagagli in tempo reale mediante un'etichetta intelligente. Turkish Airlines è la prima compagnia aerea ad introdurre questo metodo di monitoraggio, e potrebbe fungere da importante apripista. Permettere ai passeggeri di tenere sotto controllo valigie e borse ha lo scopo di semplificare la loro idenificazione, rendendo più facile la localizzazione in caso di scomparsa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sicurezza in volo, da ora in poi potremo monitorare i nostri bagagli: ecco come

