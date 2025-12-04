sicurezza folgav allenatori a lezione per usare il defibrillatore

Gli allenatori del Follonica Gavorrano al corso Blsd per aumentare la sicurezza negli impianti. Un’iniziativa voluta per mettere a norma l’intero staff tecnico e garantire la massima sicurezza durante le attività sportive. Al corso hanno preso parte gli allenatori della scuola calcio e del settore giovanile. La certificazione avrà validità biennale e consentirà a tutti i tecnici di saper intervenire correttamente in caso di necessità, soprattutto quando si lavora con i bambini. Il defibrillatore semiautomatico mobile è presente in tutti gli impianti sportivi dove viene svolta attività ad opera del Follonica Gavorrano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

