Si traveste dalla madre morta la confessione | Non l’ho fatto per la pensione pronto a risarcire

Una vicenda dai contorni inquietanti continua a scuotere la comunità di Borgo Virgilio, nel Mantovano, dove un ex infermiere di 56 anni è finito al centro di un’indagine complessa dopo essersi presentato all’anagrafe comunale camuffato da donna anziana. Secondo la ricostruzione investigativa, l’uomo avrebbe indossato una parrucca, abiti femminili e un trucco marcato con l’obiettivo di far passare se stesso per la madre ottantacinquenne, trovata successivamente senza vita nella casa che condividevano. Leggi anche: Roma, percepisce per 9 anni la pensione della madre morta La scena, notata da una dipendente dell’ufficio anagrafe, ha subito insospettito gli addetti che, notando incongruenze evidenti, hanno richiesto l’intervento della polizia locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

