Si torna a ballare all' ex Mob per la prima serata alla Dragon Discotheque c' è Fabrizio Corona

Palermotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riapre il 6 dicembre l’ex Mob, oggi Dragon Discotheque, la discoteca più grande della Sicilia, sotto la nuova gestione di Giovanni Tarantino, che annuncia una gestione fondata su un principio chiaro: “La sicurezza prima di tutto”. La riapertura sarà celebrata con la serata “Beleza”, che avrà come. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

