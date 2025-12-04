Si svelano i tesori di Casa Minerbi-Dal Sale
Una casa museo dalla storia antica e recente, uno dei gioielli nascosti della Ferrara medievale, che negli ultimi sessant’anni circa è stata oggetto di pubblicazioni e dibattiti critici su affreschi ancora, in parte, indecifrabili, ma che nell’ambito degli studi hanno ormai la patente di unicità. Durante il ponte dell’Immacolata (6–8 dicembre), i Musei Nazionali di Ferrara aprono al pubblico Casa Minerbi-Dal Sale, offrendo un’occasione straordinaria per scoprire uno dei tesori meno noti ma più preziosi della città. Posto nel cuore dell’abitato medievale, il nucleo più antico delle dimore della potente famiglia Dal Sale conserva ambienti di straordinario valore storico e artistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
