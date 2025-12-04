Si suicidò nel college di New York parla il padre di Claudio Mandia | Messo in isolamento per un compito copiato e trattato come un animale
«Ho una foto di mio figlio quando era in isolamento, trattato come un animale. Dissi di fargli scaricare lo stress in palestra. Ce lo portarono, ma quando non c'era nessuno. Assurdo». Mauro Mandia è un imprenditore salernitano. È anche il padre di Claudio, lo studente di 17 anni che nel febbraio 2022 si tolse la vita dopo essere stato sottoposto a giorni di isolamento disciplinare dalla EF Academy di Thornwood, la scuola newyorkese che frequentava. Una punizione, sostengono i genitori, scattata perché il ragazzo aveva copiato un compito di matematica. La scuola ha sempre negato. «Parlano i documenti.
