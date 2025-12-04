Si incontrano poi le lascia un biglietto alla fermata del bus | Ti aspetterò qui ogni domenica

Periodicodaily.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un biglietto lasciato a una fermata dell'autobus e la speranza di rincontrarsi. L'anacronistica storia di (un possibile) amore arriva dalla provincia di Torino. La festa patronale di San Matteo nel comune di Nichelino si è trasformata in un'occasione per nuovi incontri, tanto che qualcuno spera che possa essere il preludio a qualcosa di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

incontrano lascia biglietto fermataSi incontrano, poi le lascia un biglietto alla fermata del bus: "Ti aspetterò qui ogni domenica" - L'anacronistica storia di (un possibile) amore arriva dalla provincia di Torino. Si legge su adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Incontrano Lascia Biglietto Fermata