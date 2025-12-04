Si guasta un semaforo sulla provinciale possibili disagi al traffico

Possibili disagi per chi percorre quotidianamente la strada provinciale Sp 176. Il semaforo posto in prossimità dell’incrocio del centro sportivo di Cavenago di Brianza infatti, sta ‘funzionando’ in modalità lampeggiante da alcuni giorni.I tentativiCome informa lo stesso comune di Cavenago, la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

