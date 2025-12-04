Si fingevano facoltosi professionisti per ottenere mutui | condannati 2 dipendenti pubblici e altri 4 imputati
Si spacciavano per facoltosi professionisti per ottenere finanziamenti - tra i 12 e gli 80 mila euro - e poi acquistavano macchine che, per monetizzare, rivendevano. Una truffa in piena regola, realizzata grazie alla complicità di un impiegato dell'Anagrafe comunale, Salvatore Randazzo, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
