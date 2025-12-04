Si finge maresciallo e porta via 4mila euro a un' anziana In manette baby truffatore in trasferta

La truffa del finto maresciallo colpisce ancora. Nei giorni scorsi una 68enne dell'Esquilino è stata raggirata da un giovanissimo truffatore in trasferta, appena 17 anni, al quale ha consegnato 4mila euro in contanti. La truffa del finto marescialloL'approccio del baby truffatore, di origini. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Si finge maresciallo e porta via 4mila euro a un'anziana. In manette baby truffatore in trasferta

