Si fa male anche Lobotka chi gioca a centrocampo contro la Juventus?

In vista del match contro la Juventus, Stanislav Lobotka ha subito un infortunio muscolare in allenamento e salterà il match contro i bianconeri. Le condizioni di Lobotka. Il comunicato del Napoli recita: Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo. I tempi di recupero possono variare a seconda del tipo di lesione, dalle 2 alle 4 settimane. Il Napoli non ha già a disposizione De Bruyne, Anguissa e Gilmour, tutti e tre alle prese con infortuni piuttosto lunghi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Si fa male anche Lobotka, chi gioca a centrocampo contro la Juventus?

Approfondisci con queste news

#Lobotka e l'agente, brutta pagina raccontata male e fuori contesto Luca Cirillo di AreaNapoli.it e Marco #Cannata (McBlu76 de La Napoli Bene) analizzano le parole di Lobotka e la situazione in casa Napoli. Guarda il video sul nostro canale YouTube. Lin - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli, cosa c'è dietro al "caso" #Lobotka: lo spogliatoio contro il metodo #Conte calciomercato.com/liste/il-matti… Vai su X

Il nipotino si fa male mentre gioca: lui picchia l’ex genero - Di minaccia e lesioni personali aggravate deve rispondere un 53enne ascolano difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi. Segnala ilrestodelcarlino.it

"Come sta?", la frase di Zielinski in diretta tv dopo l'infortunio di Lobotka con il Napoli - Il Napoli ha perso Stanislav Lobotka per infortunio al 13' contro il Genoa: il centrocampista slovacco, non al meglio nei giorni precedenti alla gara, ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema ... Secondo corrieredellosport.it

Lobotka non ce la fa, infortunio alla caviglia e cambio: cosa è successo - Nuovo infortunio per Stanislav Lobotka, costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco del "Maradona", al minuto 13 della prima frazione di Napoli- Scrive corrieredellosport.it

Napoli, lesioni per Politano e Lobotka: quanto staranno fuori, quali gare saltano e chi gioca al loro posto. E si ferma anche Milinkovic-Savic - Non ci sono buone notizie per il Napoli che, pur vincendo in rimonta, esce con le ossa rotte dal match contro il Genoa del sesto turno di Serie A. Secondo calciomercato.com

Napoli, Lobotka out per la sfida di Parma: gioca Gilmour a centrocampo - Il Napoli si prepara alla sfida del Tardini contro il Parma con Lobotka ancora out per una caviglia in disordine. Da sport.sky.it