Si comportava da diva | Natalie Dormer svela la star de Il Trono di Spade con cui non vuole lavorare mai più

Sicuramente l'attrice ha vissuto un bel periodo sul set della serie HBO anche se tra i suoi ricordi migliori non figura l'aver preso parte ad alcune sequenze con un "collega" molto particolare Natalie Dormer ha interpretato Margaery Tyrell ne Il Trono di Spade dal 2012 al 2016, apparendo nelle diverse stagioni dello show fino alla sesta. La storia del personaggio ha avuto un finale esplosivo quando Qyburn, su ordine di Cersei Lannister, ha appiccato il fuoco sotto il Tempio dei Sette, uccidendo centinaia di persone. L'attrice ha lasciato Westeros prima dell'ultima stagione, che ha suscitato opinioni molto contrastanti tra i fan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

