Si cerca la 15enne Andreea Daiana Preda l' appello dei familiari

Cataniatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla tarda mattinata di ieri non si hanno notizie della 15enne Andreea Daiana Preda, studentessa dell'istituto Turrisi Colonna. L'ultima volta è stata vista nella zona tra via Garibaldi e via Plebiscito, poi nessuna notizia. L'appello arriva dai genitori che hanno presentato denuncia presso la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

