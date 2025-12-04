Si cerca la 15enne Andreea Daiana Preda l' appello dei familiari
Dalla tarda mattinata di ieri non si hanno notizie della 15enne Andreea Daiana Preda, studentessa dell'istituto Turrisi Colonna. L'ultima volta è stata vista nella zona tra via Garibaldi e via Plebiscito, poi nessuna notizia. L'appello arriva dai genitori che hanno presentato denuncia presso la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Angoscia a Catania, si cerca la 15enne Andreea Preda: l’appello della famiglia - Sono giorni di preoccupazione e ansia a a Catania per le sorti della giovane Andreea Daiana Preda, 15enne, studentessa dell’Istituto Turrisi Colonna. Si legge su msn.com