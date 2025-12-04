Si cerca il corpo di Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò carabinieri dall' ex Dragos che l' ha vista per ultimo

Ritrovata senza vita Tatiana Tramacere, scomparsa il 24 novembre. L’ultima persona a vederla è Dragos Gheormescu, interrogato dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Si cerca il corpo di Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, carabinieri dall'ex Dragos che l'ha vista per ultimo

