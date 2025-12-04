Si accoda alle auto e beffa il Telepass Scia di condanne scatta l’arresto

CODIGORO Per non pagare il pedaggio autostradale, si accodava alle auto con il Telepass. Così riusciva a superare le sbarre senza pagare. Per sua sfortuna gli occhi elettronici hanno immortalato i mancati pagamenti. È soltanto uno dei reati contestati a un 43enne, che i carabinieri della stazione di Codigoro hanno individuato e arrestato. L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica di Rovigo, per le diverse condanne susseguitesi in materie di stupefacenti, contro la pubblica amministrazione e il patrimonio. Il provvedimento di cumulo trae origine da vicende giudiziarie maturate per reati commessi nella provincia estense tra il 2003 e il 2023, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e per truffa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

