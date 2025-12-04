Morciano si prepara a vivere un Natale ricco e luminoso, con un programma che si estenderà dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 trasformando Piazza del Popolo in un grande villaggio delle feste. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 6 dicembre: alle 17.00, l’accensione del grande Albero di Natale aprirà ufficialmente la rassegna, dando il via alle attività del Villaggio di Natale. Con le giostre, il pattinaggio su ghiaccio e le installazioni luminose, Piazza del Popolo diventerà il cuore pulsante delle festività morcianesi. Il fine settimana successivo, sabato 14 dicembre, sarà dedicato ai giochi di abilità proposti dal Gruppo Scout, un appuntamento pensato per coinvolgere grandi e bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si accende il Natale di Morciano. Un mese di eventi ed attrazioni