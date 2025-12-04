Shelley Project ecco i vincitori dell’edizione ‘pro’
Il 30 novembre si è tenuta la seconda edizione di Shelley Project, categoria Sp Editor Writers, contest letterario nel quale 5 scrittori si sono ritrovati a Bagni di Lucca e, in un’intera giornata, hanno scritto ciascuno un racconto fantastico inedito. Le sedi di scrittura sono state i fantastici luoghi e le storiche dimore vissute dalla scrittrice Mary Shelley a Bagni di Lucca: Villa Web e Villa Bertini. Sono stati Lukha B. Kremo, autore ed editore livornese, condirettore della collana di letteratura fantastica Avatar, Silva Gentilini, scrittrice toscana e ghostwriter, edita da PiemmeMondadori, Andrea Morstabilini (scrittore lombardo, traduttore e editor, ha pubblicato con Il Saggiatore, editore per il quale è anche curatore della nuova edizione di "Le montagne della follia" di H. 🔗 Leggi su Lanazione.it
