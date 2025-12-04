Sferracavallo al Circolo Velico nel weekend l' International optimist race

Il Circolo Velico Sferracavallo chiude in bellezza il suo ciclo di appuntamenti sportivi annuali con la Sferracavallo International Optimist Race (Sior). Giunta alla quarta edizione e ormai un appuntamento fisso, la regata internazionale si disputerà da domani (venerdì 5 dicembre) a domenica nel.

Europei iQFOil a Sferracavallo: Peleg (ISR) difende il titolo Women. Van Opzeeland (NED) vince la Men's Medal Series.

Continuano le regate all' di Sferracavallo, in VII Zona, organizzato dal Circolo Velico Sferracavallo

Vela, al Circolo Velico Sferracavallo i campioni Europei iQFOil - Si sono conclusi al Circolo Velico Sferracavallo i Campionati europei iQFOil che da lunedì hanno visto in acqua 141 atleti provenienti da 36 paesi.

Il Circolo velico Sferracavallo non si ferma: è l'ora dell'Europeo iQFoil - Ad oggi sono 142 gli atleti iscritti (87 uomini e 55 donne) in rappresentanza di 36 nazioni, per sei giorni di regate ...

Vela, Sferracavallo incorona i nuovi campioni europei iQFoil - Si sono appena conclusi al Circolo velico Sferracavallo i Campionati europei iQFOil che da lunedì hanno visto in acqua 141 atleti provenienti da 36 Paesi.

Vela: agli olandesi gli Europei classe Nacra, Italia seconda - Gli olandesi Willemijn Offerman e Scipio Houtman sono i nuovi Campioni europei della classe Nacra 17 incoronati ieri pomeriggio al Circolo Velico Sferracavallo (Palermo) al termine delle cinque ...

Al via Rassegna jazz al Centro Velico Sferracavallo - Crosscurrents è il nome del concerto che domani sera, mercoledì 19 Giugno, alle 21:30, inaugura la rassegna jazz del Circolo Velico Sferracavallo (via Plauto, 27).

Vela, a Sferracavallo la prima regata nazionale 29er - A riempire il Golfo, una flotta di quasi trenta imbarcazioni per un totale di un centinaio di persone tra atleti, staff e giuria Si è conclusa oggi la prima Regata nazionale 29er al Circolo Velico ...