Ilgiorno.it | 4 dic 2025

Migliaia di posti di lavoro da coprire un po’ in tutti i comparti presi in esame dal rapporto di Afol. Per la meccanica nel 2024 le assunzioni previste erano 2.860, di cui 820 senza esperienza, ma l’offerta potenziale del territorio fra i diplomati degli istituti tecnici è solo di 260. Nel settore costruzioni (ingegneria civile, ponti, reti idriche e fognarie), oltre che impiantistica, finitura e manutenzione di edifici lavorano 12mila imprese, con 26.700 addetti, cioe il 9% dell’ occupazione complessiva, ma manca il ricambio generazionale. Nel 2024 le assunzioni previste tra i diplomati in scuole professionali erano 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Settore in crescita . Caccia a cuochi pasticcieri e gelatai

