Sessualità e gender | perché la sinistra sbaglia

L'educazione sessuale in classe è l'ennesima battaglia ideologica per portare i temi del gender dentro il cavallo di Troia dell'affettività, come se l'orrendo problema dei femminicidi potesse risolversi con una lezione tra i banchi, cosa di cui è stato accusato in aula il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara (nella foto). Il sì della Camera (151 voti a favore, 113 i no ed un astenuto) al ddl che porta il suo nome dimostra che il Parlamento ha preferito la strada impervia del buon senso alle scorciatoie ideologiche per cui fa il tifo la sinistra, che strumentalmente sfrutta i femminicidi per imporre anche a scuola il genere fluido e le teorie Lgbtq+. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sessualità e gender: perché la sinistra sbaglia

