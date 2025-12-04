Sesso orale nella sala colloqui del carcere denunciata compagna di un detenuto
"È andata a trovare il compagno detenuto nel carcere di Civitavecchia e ne è uscita con una denuncia per atti osceni in luogo pubblico". Questo quanto reso noto, in una nota, dall'Osapp, l'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria.La vicendaSecondo quanto ricostruito, l'episodio si. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È andata a trovare il compagno che sta scontando una pena in carcere e ne è uscita con una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. La storia di una coppia, sorpresa durante del sesso orale in sala colloqui. Amplesso che i due avrebbero fatto davanti agli - facebook.com Vai su Facebook
Ex detenuta torna in carcere a far visita al compagno e gli pratica sesso orale davanti alle guardie: denunciata - Lo scandalo raccontato da Fanpage risale al 2 dicembre: nella ... msn.com scrive
Al colloquio con il fidanzato in carcere, gli pratica sesso orale davanti alle guardie: denunciata - Una donna in visita al fidanzato nel carcere di Civitavecchia è stata denunciata per avergli praticato del sesso orale durante l'orario delle visite ... Da fanpage.it