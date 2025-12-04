serie tv netflix imperdibile secondo stephen king

la serie che ha affascinato stephen king: una panoramica su “marianne”. Con l’attuale rialzo dell’interesse verso produzioni tv che uniscono oscurità, tensione e elementi nostalgici, emerge un titolo che ha lasciato il segno con una forte raccomandazione da parte di uno degli autori più influenti del genere horror. Si tratta di “Marianne”, una serie francese disponibile su Netflix, che ha saputo conquistare pubblico e critica grazie alla sua capacità di combinare atmosfere inquietanti con una narrazione intensa. La serie si distingue anche per aver ricevuto il consenso di Stephen King, il quale l’ha paragonata a una delle sue produzioni preferite e l’ha definita un must per gli appassionati dell’horror. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

