Serie D Atletico Ascoli testa al Fossombrone
È stata una gran bella soddisfazione per Gabriele Bucco, esterno classe 2007 dell’ Atletico Ascoli, aver partecipato all’allenamento della Rappresentativa di Serie D presso l’ASD Villalba Ocres Moca di Guidonia a Roma. Sotto gli occhi del selezionatore Giuliano Giannichedda, Bucco ha preso parte alla gara amichevole a ranghi contrapposti, mettendosi in mostra. "È stata una bella soddisfazione - ha ammesso - ma adesso il pensiero è già rivolto a domenica quando ci aspetta una partita tosta in casa del lanciatissimo Fossombrone. Ogni partita va preparata con impegno ed è quello che faremo anche in previsione della prossima trasferta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
