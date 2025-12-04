Serie C | Livorno-Arezzo il Tar conferma il divieto di trasferta per i tifosi amaranto | Interessi di ordine pubblico
Il Tribunale amministrativo regionale di Firenze ha confermato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Arezzo in occasione del match contro il Livorno di sabato 6 dicembre. Contro questa decisione Orgoglio Amaranto aveva adito le vie legali, ricordando che nell’ultimo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
