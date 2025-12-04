Serie C girone C Guizzo di Casarotto L’Atalanta U23 va ko
Non trova continuità di risultati l’ Atalanta U23, battuta 1-0 ieri pomeriggio al Pinto di Caserta, nel recupero contro la Casertana. Sconfitta che tiene i giovani nerazzurri di Bocchetti inchiodati all’undicesimo posto con 21 punti. Partita dal 27enne attaccante vicentino Matteo Casarotto: infilò nella porta nerazzurra il primo gol subito all’esordio assoluto nel professionismo dall’Atalanta U23, nel settembre di due anni fa, in una sconfitta casalinga contro la Virtus Verona per 2-3. Si è confermato una “bestia nera“ per la giovane difesa nerazzurra, sbloccando la partita dopo 35’ su assist di Toscano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
SERIE D GIRONE G - 15ª GIORNATA | SABATO 6 DICEMBRE ALLE 14.30 IL TRASTEVERE OSPITA L’OLBIA Trastevere-Olbia: info biglietti e accrediti La società Trastevere Calcio comunica che, in occasione della gara interna contro l’Olbia, in programma sa - facebook.com Vai su Facebook
Serie C, Girone C: Benevento-Salernitana, le probabili formazioni - Salernitana, posticipo della sedicesima giornata del Girone C di Serie C. Come scrive sportal.it
La Top 11 del Girone C di Serie C: Perucchini ipnotizza Garritano - E’ andata in archivio la 16^ giornata nel Girone C di Serie C. Da tuttomercatoweb.com
Risultati Serie C, classifiche/ L’Inter U23 va KO! Diretta gol live score dei recuperi, oggi 3 dicembre 2025 - Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, dei due recuperi che sono in programma. Secondo ilsussidiario.net
Serie C girone A. L’Inter U23 inciampa sull’ostacolo Dolomiti - Prima sconfitta esterna in campionato per l’Inter U23, che nel recupero della quattordicesima giornata del Girone A cade 1- Da msn.com
Serie C, Girone A: Cittadella-Union Brescia, le probabili formazioni - Union Brescia nella sedicesima giornata del Girone A di Serie C. Da sportal.it
Serie C, girone C: il Foggia batte il Cosenza 2-1 allo Zaccheria. Decisivo Winkelmann al 99’ - I rossoneri partono forte e al 7’ trovano il vantaggio con D’Amico, bravo a deviare di destro un pallone in area. Da giornaledipuglia.com