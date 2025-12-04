Serie C girone A L’Inter U23 inciampa sull’ostacolo Dolomiti

Sport.quotidiano.net | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima sconfitta esterna in campionato per l’ Inter U23, che nel recupero della quattordicesima giornata del Girone A cade 1-0 contro la Dolomiti Bellunesi. Ko a sorpresa per i nerazzurri, mai davvero convincenti. La truppa di Vecchi resta al sesto posto e domenica è chiamata alla reazione contro l’Arzignano. Venendo al match l’Inter, senza capitan Prestia in difesa, schiera il solito 3-5-2 con Agbonifo e Zuberek davanti. Il centravanti polacco, di fatto, è l’unico a provarci in casa nerazzurra nel primo tempo, mettendo a referto una rete poi annullata sul finale di frazione. Per il resto veneti molto più compatti e convinti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C girone A. L’Inter U23 inciampa sull’ostacolo Dolomiti

