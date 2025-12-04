Serie A2 più reattivi gli irpini capaci di mandare in doppia cifra ben sei elementi della squadra E domenica c’è il delicato esame con Livorno alle ore 18 Crollo Fortitudo | un secondo quarto da dimenticare

85 FORTITUDO 62 UNICUSANO: Lewis 11, Jurkatamm 12, Chandler 11, Mussini 12, Grande 4, Spagnoli ne, Fianco ne, Costi ne, Donati ne, Pini 8, Cicchetti 13, Dell’Agnello 14. All. Di Carlo. FLATS SERVICE FORTITUDO: Harris 14, Sarto 7, Anumba 3, Della Rosa 5, Sorokas 19, Guaiana, Fantinelli 8, De Vico 5, Barbieri ne, Moretti. All. Caja. Arbitri: Ursi, Caforio e Nuara. Note: parziali 24-20; 53-31; 65-49. Tiri da due: Avellino 2137; Bologna 1029. Tiri da tre: 821; 928. Tiri liberi: 1928; 1517. Rimbalzi: 33; 37. Casella senza cioccolatino nel calendario dell’Avvento della Fortitudo di coach Caja, che sprofonda sulle doghe del Pala Del Mauro di Avellino nel recupero della quindicesima di A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A2, più reattivi gli irpini capaci di mandare in doppia cifra ben sei elementi della squadra. E domenica c’è il delicato esame con Livorno alle ore 18. Crollo Fortitudo: un secondo quarto da dimenticare

