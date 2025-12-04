Serie A arriva la pessima notizia improvvisa | Rottura del crociato Stagione finita per un titolarissimo
Il Cagliari perde uno dei suoi giocatori più utilizzati nel momento decisivo della stagione. Gli esami a cui si è sottoposto Mattia Felici, uscito dolorante dopo la gara di Coppa Italia contro il Napoli, hanno confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio. Una diagnosi pesante che chiude anzitempo la sua annata e complica i piani della squadra di Fabio Pisacane. L’infortunio arriva dopo minuti di grande sofferenza in campo e rappresenta un colpo per tutto l’ambiente rossoblù. La dinamica dell’infortunio e la diagnosi. La lesione è stata confermata dagli accertamenti effettuati dopo la partita con il Napoli. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
