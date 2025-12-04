Sergio Melone debutta con Deleted Scenes | dieci tracce sulle parti mancanti delle relazioni tra linguaggio cinematografico e quotidianità

Un album che parte da ciò che non si vede. Da quello spazio laterale, fuori campo, dove restano le frasi non dette, i messaggi lasciati in sospeso, le possibilità che non diventano mai storia. “Deleted Scenes” è il debut album di Sergio Melone, cantautore, attore e content creator, e mette insieme in un unico progetto le sue anime apparentemente distanti: la musica, la narrazione digitale, la didattica e il dialogo continuo con le nuove generazioni. Il risultato è un disco composto da dieci brani (più un’intro), in lingua inglese, con un’impostazione più adulta rispetto ai lavori precedenti e un concept chiaro: raccontare l’altra metà delle relazioni, quella che non arriva mai al montaggio finale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

