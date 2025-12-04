Sergio e Annalisa che lottano per l' Homeschooling in Italia | Per i nostri figli abbiamo scelto la libertà

La vicenda del «bambini del bosco» ha puntato l'attenzione su un metodo di apprendimento diverso, che non avviene sui banchi di scuola, ma nasce dalla curiosità dei ragazzi e li forma al pensiero critico. Il presidente e la consigliera dell'associazione che segue gli homeschooler in Italia ci hanno raccontato la loro esperienza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sergio e Annalisa che lottano per l'Homeschooling in Italia: «Per i nostri figli abbiamo scelto la libertà»

