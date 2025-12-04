Serata di teatro dialettale con la compagnia La Rumagnola di Bagnacavallo
Venerdì 5 dicembre, alle ore 21, nella Sala parrocchiale “Stefano Garavini” di San Martino in Villafranca, per la rassegna teatrale dialettale "Quatar sbacarêdi cun e' nòstar dialet" (Quattro risate con il nostro dialetto), la Compagnia C.D.T. La Rumagnôla di Bagnacavallo metterà in scena la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
Serata dedicata all’inclusione e alla disabilità al Teatro Sociale di Busto Arsizio il 4 dicembre #inclusione - facebook.com Vai su Facebook
Marsala, una serata di risate al Teatro Impero con “Come passa il tempo? A spasso!” della compagnia Con Voi - Sabato 29 novembre 2025 al Teatro Impero di Marsala va in scena “Come passa il tempo? Segnala marsalalive.it
Risate e solidarietà al Teatro Ruggeri con lo spettacolo dialettale “Le Scarpe dei Tacchi” - Domani, martedì 2 dicembre 2025, alle ore 21:00, la compagnia dialettale di Gualtieri “La Palanca Sbusa” ... Riporta nextstopreggio.it
TEATRO DIALETTALE A NOVARETTO, CON LA BANDA BRUSCA - Sabato 29 novembre alle ore 21 torna al teatro Melesso di Novaretto la compagnia “Banda Brusca” di Benevagienna che, dopo il successo riscosso lo scorso anno, ha subit ... Lo riporta valsusaoggi.it
Teatro dialettale. Gli ‘oscar’ ai migliori: "Cresciamo ogni anno" - Il gran galà del teatro dialettale ha proclamato venerdì sera, presso la sala parrocchiale ‘Stefano Garavini’ di San Martino in Villafranca, la compagnia vincitrice della rassegna teatrale ‘Quatar ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Trent’anni di teatro dialettale romagnolo - La Compagnia di Teatro Dialettale Romagnolo ‘La Compagine di San Tomé Aps’, compie, in questo mese, trent’anni di attività. Scrive ilrestodelcarlino.it
Teatro dialettale Una chiusura con il botto - La ’vecchia signora’ delle compagnie dialettali conferma i risultati di sempre, facendo ridere e anche riflettere. lanazione.it scrive