Serata di festa per il volontariato Il Comune premia le associazioni
Volontari in festa. Succede domani all’Auditorium Primo Maggio, in via Caduti di via Fani, dove si terrà, a partire dalle 20,45, la prima edizione della ‘Festa del volontariato’. L’iniziativa, promossa e organizzata dall’amministrazione comunale, nasce con l’obiettivo di rendere merito al ruolo fondamentale dei volontari e delle realtà associative del territorio. Che, con il loro incessante impegno, interpretano e rendono viva la cultura della solidarietà, della partecipazione attiva e della cura reciproca. "Questa festa – spiega Donatello Poluzzi, assessore comunale allo Sport e all’Associazionismo – è un’occasione per conoscere da vicino le esperienze che rendono Crevalcore una comunità coesa, davvero inclusiva e attenta ai bisogni dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
