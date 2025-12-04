Sequestro e maltrattamenti Pistoia patteggia la pena Concluso il procedimento

Si è concluso col patteggiamento, accordato dal Gup Simone Silvestri, il procedimento penale a carico di Leonardo Pistoia, accusato di violenza privata, atti persecutori e sequestro di persona nei confronti di un 33enne residente nella Piana di Lucca. La pena concordata tra le parti, il pubblico ministero Paola Rizzo e la difesa del giovane torrelaghese, rappresentato dagli avvocati Gabriele Parrini ed Enrico Marzaduri, è di un anno e otto mesi, ma sospesa e sostituita dall’obbligo per il giovane di frequentare un programma di recupero per uomini maltrattanti, della durata di un anno, come previsto dal “ codice rosso “. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sequestro e maltrattamenti. Pistoia patteggia la pena. Concluso il procedimento

