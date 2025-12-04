Sequestrato il residence Costa del Capitano a Ischia | abusi dal 1958 otto indagati
La Guardia di Finanza ha sequestrato un resort di lusso ad Ischia (Napoli): l'accusa è di lottizzazione abusiva su un costone di tufo, a partire dal 1958. Otto indagati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
I carabinieri hanno sequestrato cocaina, hashish e marijuana - facebook.com Vai su Facebook
Sequestrato il residence “Costa del Capitano” a Ischia: abusi dal 1958, otto indagati - La Guardia di Finanza ha sequestrato un resort di lusso ad Ischia (Napoli): l'accusa è di lottizzazione abusiva su un costone di tufo, a partire dal 1958 ... fanpage.it scrive