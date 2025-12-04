Sequestrati 1000 kg di alimenti pericolosi a Reggio Calabria e inflitte maxi multe cosa hanno scoperto i NAS

Due rivendite chiuse e oltre 1.000 kg di alimenti sequestrati: è il bilancio dei controlli dei Carabinieri NAS a Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sequestrati 1000 kg di alimenti pericolosi a Reggio Calabria e inflitte maxi multe, cosa hanno scoperto i NAS

Sequestrati e distrutti 350 chili di carne, pesce e altri alimenti? - facebook.com Vai su Facebook

Nas in azione, sequestrati 200 chili di alimenti “non tracciati”: pesanti sanzioni e locali sospesi Clicca sulla foto per leggere l'articolo Vai su X

Sequestrati 1000 kg di frutta e ortaggi fuori norma, chiuse due attività - In 11 di queste sono state riscontrate irregolarità e diffidate ... Come scrive rainews.it

Camion fermato a Brescia, sequestrati oltre 1000 kg di carne: conservazione 'horror' dell'alimento - 035 kg di carne scongelata e sanziona azienda per violazione delle norme sulla sicurezza alimentare. Scrive virgilio.it

Blitz a Novara: sequestrati 350 kg di alimenti irregolari - Nel mese di novembre, i militari dei Nuclei di Novara, Carpignano Sesia, Oleggio, Lesa, Gozzano e Borgola ... Si legge su quotidianopiemontese.it

Sicurezza alimentare: in un supermercato sequestrati 33 kg di alimenti irregolari e sospeso un deposito non autorizzato - L’azione rientra nel quadro delle attività di vigilanza volte a garantire la salute del consumatore e il rispetto delle normative igienico–sanitarie ... Secondo tunews24.it

Frosinone: sicurezza alimentare, 160 kg alimenti sequestrati in due ristoranti - Sono 160 i chili di alimenti sequestrati dai carabinieri del Nas di Latina, durante le verifiche in due ristoranti della provincia di Frosinone. Scrive ilmessaggero.it